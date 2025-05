Silver Alert: Delfina Montalvo

A Silver Alert has been issued for 68-year-old Delfina Montalvo last seen in Norman.

By: Victor Pozadas

-

She has been diagnosed with dementia, and does not speak English.

She was last seen wearing a floral 2-piece set.

If seen, please call 911.

-

Un Silver Alert ha sido emitido para Delfina Montalvo. La ultima ubicación de la señora de 68 años fue en la ciudad de Norman.

Montalvo fue diagnosticada con demencia previamente, y no habla inglés.

Cuando desapareció, tenia puesta una vestimenta floral de 2 piezas.

Si la encuentra, por favor llame al 911.